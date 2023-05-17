ФОТО И ВИДЕО ⟩ Поляк жестоко убил украинку и воспользовался переводчиком Google, чтобы избавиться от тела

Расчлененный труп 24-летней модели из Украины Алены Савченко нашли в одном из отелей Бангкока, сообщает The Sun. Украинка и поляк уединились в комнате №708. Сотрудники пришли в недоумение, когда мужчина внезапно сбежал из отеля. При проверке номера обнаружили тело украинской модели. Она лежала на кровати с отрезанной кистью. Предположительно, голову девушки предприниматель тоже пытался отрезать, но у него не получилось. Рядом лежала ручная пила.