Полиция в Таиланде арестовала 25-летнего бизнесмена из Польши, подозреваемого в убийстве 27-летней украинской модели. Вместе пара отдыхала в номере отеля, пока предприниматель не решил внезапно сбежать. Он убил свою спутницу, а потом в интернете искал совета, как избавиться от тела.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Поляк жестоко убил украинку и воспользовался переводчиком Google, чтобы избавиться от тела
Расчлененный труп 24-летней модели из Украины Алены Савченко нашли в одном из отелей Бангкока, сообщает The Sun. Украинка и поляк уединились в комнате №708. Сотрудники пришли в недоумение, когда мужчина внезапно сбежал из отеля. При проверке номера обнаружили тело украинской модели. Она лежала на кровати с отрезанной кистью. Предположительно, голову девушки предприниматель тоже пытался отрезать, но у него не получилось. Рядом лежала ручная пила.
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