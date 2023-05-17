Мать написала книгу для сыновей о том, как пережить смерть отца. А теперь ее подозревают в его убийстве

Ее супруг Эрик скончался 4 марта 2022 года в их же доме. Спустя год после случившегося вдова выпустила книгу для детей, в которой рассказала, как пережить горе после потери близкого человека. Книга посвящена «замечательному мужу и чудесному отцу наших детей».

Коури рассказала следователям, что перед смертью возлюбленного они праздновали удачную сделку в сфере недвижимости. Вечером она приготовила Эрику коктейль, принесла его ему в спальню, где он его выпил и уснул. Сама Коури якобы заснула в комнате у сына, поскольку у него были ночные кошмары. Утром женщина обнаружила супруга холодным, позвонила на 911, однако приехавшим медикам не удалось спасти Эрика, пишет RusTvNet.

Вскрытие показало, что Ричинс умер от передозировки фентанила. Возможно, мужчина принял наркотик перорально.

В итоге Коури Ричинс была арестована по обвинению в преднамеренном убийстве и трех эпизодах хранения запрещенных веществ с целью сбыта.

В телефоне Коури была найдена переписка со знакомым: выяснилось, что женщина обращалась к нему несколько раз с декабря 2021 года по февраль 2022 года и просила достать рецептурные болеутоляющие препараты. Мужчина передал Коури от 15 до 30 таблеток фентанила, за которые она заплатила 900 долларов. Именно тогда Эрику впервые стало плохо, но это не привело к летальному исходу. Ранее Эрик рассказывал близким, что уже давно подозревал жену в попытке отравления.

Также члены семьи погибшего утверждали, что Эрик планировал развестись. Предполагается, что причиной убийства могла стать вышеупомянутая сделка с недвижимостью - Коури хотела купить особняк за два миллиона долларов, чтобы перепродать его дороже, но Эрик, по словам близких, хотел сообщить жене, что сделки не будет. На следующий день после смерти мужа Ричинс все-таки приобрела дом.

Также сообщается, что незадолго до смерти Эрик узнал, что Коури пыталась изменить условия страхования его жизни, сделав себя единственным бенефициаром в случае его смерти. Эрик отменил эти изменения и вычеркнул супругу из своего завещания. Об этом Коури узнала только после смерти мужа.