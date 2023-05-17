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У Аллы Пугачевой подозревают прогрессирующий диабет

Limon.ee
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Maxim Shemetov

Повышенный сахар в крови потянул за собой целую плеяду гормональных и метаболических нарушений, сообщает Womanhit.

У Примадонны прогрессирует сахарный диабет. 

Оказывается, у звезды целый букет болезней. Это, например, атеросклероз сосудов, который вызвал ишемическую болезнь сердца. Тогда Пугачевой сделали операцию – расширили коронарные сосуды. а спустя год операцию повторили. В 2010 году в израильской клинике ей сделали еще одну операцию – в поврежденную склеротическими бляшками артерию вводился зонд, который расширил просвет сосуда.

Тогда же, в 2010 году певица призналась, что у нее диабет в разговоре со священником, предложившим ей бокал вина. Повышенный сахар в крови потянул за собой целую плеяду гормональных и метаболических нарушений.

«Несколько лет назад я приезжала в одну московскую клинику на консультацию. Хотела подкорректировать овал лица, но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций», – сказала Примадонна.

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