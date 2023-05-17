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Эстонской телеведущей второй раз за весну пришлось лечь на операционный стол

Мерилин Няреп
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Фото: Konstantin Sednev

Ведущая Кейли Сюкияйнен умудрилась так сильно травмировать колено во время занятий спортом прошлым летом, что ей пришлось носить ортез до конца сезона. Телезвезда надеялась, что выздоровление пройдет легко и операция ей не понадобится, но ей все же пришлось снова лечь на операционный стол, пишет Elu24.

Ведущая Кейли Сюкияйнен ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Один из вопросов был о том, как поживает Кейли, на что ведущая ответила: «С каждым днем ​​становится все лучше и лучше. На прошлой неделе мне наконец-то сделали операцию на поперечную связку (спасибо доктору Мадису Раху, вы лучший). Теперь немного восстановления, и скоро я вернусь к спорту с моим новым потрясающим коленом».

Репортер Elu24 спросила у ведущей, что случилось, ведь всего несколько месяцев назад ей сделали операцию на руке. «Так вышло, что 24 часа назад я собиралась ложиться спать. Я не знаю, как это возможно, но я каким-то образом споткнулась о край кровати, так что мой палец вывернулся назад», - описывала Кейли в марте, говоря о мизинце.

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