Эстонской телеведущей второй раз за весну пришлось лечь на операционный стол

Ведущая Кейли Сюкияйнен умудрилась так сильно травмировать колено во время занятий спортом прошлым летом, что ей пришлось носить ортез до конца сезона. Телезвезда надеялась, что выздоровление пройдет легко и операция ей не понадобится, но ей все же пришлось снова лечь на операционный стол, пишет Elu24.
Ведущая Кейли Сюкияйнен ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Один из вопросов был о том, как поживает Кейли, на что ведущая ответила: «С каждым днем становится все лучше и лучше. На прошлой неделе мне наконец-то сделали операцию на поперечную связку (спасибо доктору Мадису Раху, вы лучший). Теперь немного восстановления, и скоро я вернусь к спорту с моим новым потрясающим коленом».
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