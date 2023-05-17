Эстонской телеведущей второй раз за весну пришлось лечь на операционный стол

Ведущая Кейли Сюкияйнен ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Один из вопросов был о том, как поживает Кейли, на что ведущая ответила: «С каждым днем ​​становится все лучше и лучше. На прошлой неделе мне наконец-то сделали операцию на поперечную связку (спасибо доктору Мадису Раху, вы лучший). Теперь немного восстановления, и скоро я вернусь к спорту с моим новым потрясающим коленом».