Эволюция эстонской индустрии iGaming

Почему игровая индустрия чувствует себя настолько комфортно именно в этой стране?

Существует несколько факторов, которые способствуют быстрому росту эстонской игровой индустрии. Одним из них является открытость и прогрессивность страны в отношении новых технологий и инноваций. Эстония является одной из самых цифровизированных стран в мире, и это дает компаниям, занимающимся iGaming, возможность использовать самые передовые технологии и разработки.

Кроме того, следует также выделить следующие факторы, благодаря которым сфера развлечений в этом государстве чувствует себя настолько легко, свободно и комфортно:

прогрессивное законодательство: эта страна была одной из первых в мире, которая законодательно регулировала онлайн-игры и предоставляла лицензии операторам iGaming. Это создало благоприятную среду для компаний, занимающихся онлайн-развлечениями, и привлекло множество инвесторов в эту отрасль;

благоприятное налоговое законодательство: страна предлагает низкие налоги на прибыль и поддержку малых и средних предприятий. Это делает Эстонию привлекательной для игровых компаний и позволяет им развиваться без ненужных ограничений;

инновации: страна была первой, кто предложил электронные голосования, электронные документы и цифровые подписи. Это позволяет компаниям использовать передовые технологии и разработки для улучшения своих продуктов и услуг на рынке онлайн-развлечений;

Высокое качество жизни: согласно Forbes, Эстония предоставляет высокое качество жизни, что делает ее привлекательной для молодых и талантливых людей. Это обеспечивает высококвалифицированных сотрудников для компаний и создает благоприятную среду для инноваций и роста.

Все эти факторы в совокупности позволяют эстонской индустрии iGaming расти и развиваться быстрее, чем во многих других странах.