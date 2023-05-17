С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ⟩ Отту Лепланду – 36! Что хочет успеть певец до 40 лет?

Но самый большой урок последнего года его жизни, по его словам, заключается в том, что нужно заниматься своим делом и следовать своей интуиции. «Именно тогда счастье и радость приходят в твое сердце», - отмечает он.

Сейчас музыканту 36 лет, но он говорит, что у него есть много целей до того, как ему исполнится 40. «Но их нельзя произносить вслух, потому что тогда они не сбудутся. В целом, однако, я хотел бы духовно расти с каждым годом, мыслить позитивно, стать лучшим человеком, быть еще лучшей версией себя, потому что если ты счастлив и контролируешь ситуацию, ты можешь сделать счастливыми людей вокруг тебя», - заключает он.