С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ⟩ Отту Лепланду – 36! Что хочет успеть певец до 40 лет?

«Вообще говоря, я хотел бы каждый год духовно расти - мыслить позитивно, становиться лучше», - говорит музыкант Отт Лепланд, который отмечает свой 36-й день рождения.
«Я планирую отпраздновать сегодня обычным образом: легкая тренировка в обед, а вечером - концерт», - признается именинник, у которого в этом году не запланировано больших торжеств. «Разве что небольшая посиделка с друзьями».
Но самый большой урок последнего года его жизни, по его словам, заключается в том, что нужно заниматься своим делом и следовать своей интуиции. «Именно тогда счастье и радость приходят в твое сердце», - отмечает он.
Сейчас музыканту 36 лет, но он говорит, что у него есть много целей до того, как ему исполнится 40. «Но их нельзя произносить вслух, потому что тогда они не сбудутся. В целом, однако, я хотел бы духовно расти с каждым годом, мыслить позитивно, стать лучшим человеком, быть еще лучшей версией себя, потому что если ты счастлив и контролируешь ситуацию, ты можешь сделать счастливыми людей вокруг тебя», - заключает он.