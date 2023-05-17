Сегодня очень важный день! В Таллинне вывешены радужные флаги

«ЛГБТК-сообщество - полноценная часть современного общества, обладающая точно такими же правами, как и все остальные. В этот день на зданиях эстонских посольств, главном здании МИД и на домах многих аккредитованных в Эстонии иностранных представительств развеваются радужные флаги», - сказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, пишет BNS.

По его словам, для Эстонии важно вместе со странами-единомышленицами важно развивать различные темы прав человека. «Мы с 2016 года входим в состоящую из 42 стран коалицию по равным правам, цель которой - гарантировать всем людям права человека для безопасной свободной от насилия жизни вне зависимости от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности», - пояснил он.

«Во внешней политике Эстонии темы прав человека поднимаются всё чаще, одобренный правительством в 2021 году первый план действий по дипломатии в сфере прав человека способствовал этому. В плане действий подчеркивается, что права человека действуют в равной степени для всех и что никого нельзя дискриминировать из-за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности», - отметил Цахкна.

Сегодня вечером коллектив Q-Space отметит Международный день борьбы с дискриминацией геев, бисексуалов и трансгендеров демонстрацией в парке Таммсааре. Цель демонстрации - привлечь внимание к насилию против ЛГБТ+ людей и проявить солидарность с ЛГБТ+ украинцами. Начало в 18:00.

Цели этого праздника: