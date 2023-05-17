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Сегодня очень важный день! В Таллинне вывешены радужные флаги

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Здание Министерства иностранных дел Эстонии 17 мая 2023 года в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией
Здание Министерства иностранных дел Эстонии 17 мая 2023 года в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией Фото: Мид Эстонии

17 мая во всем мире, в том числе и в Эстонии отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, посвященный равенству всех людей вне зависимости от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

«ЛГБТК-сообщество - полноценная часть современного общества, обладающая точно такими же правами, как и все остальные. В этот день на зданиях эстонских посольств, главном здании МИД и на домах многих аккредитованных в Эстонии иностранных представительств развеваются радужные флаги», - сказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, пишет BNS.

По его словам, для Эстонии важно вместе со странами-единомышленицами важно развивать различные темы прав человека. «Мы с 2016 года входим в состоящую из 42 стран коалицию по равным правам, цель которой - гарантировать всем людям права человека для безопасной свободной от насилия жизни вне зависимости от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности», - пояснил он.

«Во внешней политике Эстонии темы прав человека поднимаются всё чаще, одобренный правительством в 2021 году первый план действий по дипломатии в сфере прав человека способствовал этому. В плане действий подчеркивается, что права человека действуют в равной степени для всех и что никого нельзя дискриминировать из-за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности», - отметил Цахкна.

Сегодня вечером коллектив Q-Space отметит Международный день борьбы с дискриминацией геев, бисексуалов и трансгендеров демонстрацией в парке Таммсааре. Цель демонстрации - привлечь внимание к насилию против ЛГБТ+ людей и проявить солидарность с ЛГБТ+ украинцами. Начало в 18:00. 

Цели этого праздника: 

  • Противодействие любому физическому, моральному, религиозному и символическому насилию по отношению к людям с другой сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью;
  • поддержка и координация всех инициатив по всему миру, которые помогают всем гражданам достичь равных прав;
  • проявление солидарности со всеми лесбиянками, геями, бисексуалами и транс-людьми мира, в том числе там, где они не имеют возможности выступать за свои права;
  • проведение более широкой кампании по защите прав человека.
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