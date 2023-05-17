ФОТО ⟩ Сегодня в Таллинне провожают в последний путь известного музыканта

В среду, 10 мая, умер эстонский композитор, художник и певец Хенри Лакс (7.01.1961-10.05.2023). Сегодня в Таллинне проходят его похороны.
Хенри Лакс скончался на прошлой неделе в своем доме в Пяэскюла.
Хенри Лакс опубликовал три сборника стихотворений: Omal viisil (Huma 1998), Ilmaratas (Henry Laks 1991), Märk (Henry Laks 2007). Он также активно занимался живописью, иллюстрировал свои поэтические сборники, а также использовал свои картины и рисунки для оформления всех своих альбомов.
Наиболее известные песни Лакса: Salaja, Tule kui leebe tuul, Kevadele, Hoia mu poole, Ilmaratas (исполнялась на Празднике песни 2019 года), Õpetaja.
Прощание с музыкантом началось в 12.00 в церкви Каарли. После этого процессия отправится на кладбище Метсакальмисту, где Лакс будет похоронен вместе с другими музыкантами.
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