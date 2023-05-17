Полиция подозревает: ученик, пришедший в школу с топором, планировал преступление

Как сообщает Iltalehti, полиция получила звонок о происшествии через службу спасения. Позвонивший в центр экстренной помощи сообщил, что один из учеников пришел в класс с оружием. Позже выяснилось, что школьник принес в школу топор.

«В настоящее время с участниками инцидента проведена беседа, и, насколько нам известно, школьник в классе никому не угрожал топором, впрочем, никто в этот день и не пострадал», - сообщил руководитель расследования Отто Хилтунен.