Полиция подозревает: ученик, пришедший в школу с топором, планировал преступление

В четверг, 11 мая, в финском городе Керава ученик пришел в школу с топором. Есть подозрение, что он мог замышлять что-то недоброе, поэтому полиция сейчас расследует этот случай как преступление.
Как сообщает Iltalehti, полиция получила звонок о происшествии через службу спасения. Позвонивший в центр экстренной помощи сообщил, что один из учеников пришел в класс с оружием. Позже выяснилось, что школьник принес в школу топор.
«В настоящее время с участниками инцидента проведена беседа, и, насколько нам известно, школьник в классе никому не угрожал топором, впрочем, никто в этот день и не пострадал», - сообщил руководитель расследования Отто Хилтунен.
Расследование инцидента будет продолжено, в частности, будет проведена техническая экспертиза.