Скандальной конторе по уклонению от армии предъявили подозрение в совершении серьезного преступления

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Янно Рейнкорта, умышленная подделка документа и использование поддельного документа – это два отдельных преступления, каждое из которых карается лишением свободы сроком до трёх лет. «В данном случае целью предъявления документа, содержащего ложные данные, является по сути уклонение от воинской обязанности путём указания в регистре несоответствующих действительности данных о месте жительства», – сказал Рейнкорт.

ЦеКриПо предъявила подозрение в совершении преступления компании ArmyLaw OÜ, предлагавшей услугу по уклонению от воинской обязанности. Подозрения также предъявлены двум связанным с этой компанией физическим лицам. По изначальным данным вышеназванная услуга осуществлялась методом предоставления ложных данных и подделки документов.

Пользователь социальной сети рекомендует Андрея Вестеринена в качестве специалиста по «откосу» от службы в армии. Фото: Facebook

Журналисты попытались связаться с Андреем Вестериненом, однако его номер телефона уже не работает, трубку настольного телефона фирмы ArmyLaw OÜ также никто не поднимает.

Очная консультация

Мы поговорили с человеком, который в поисках возможности «откосить» от армии, воспользовался консультацией Андрея Вестеринена. Рассказчик пожелал остаться анонимным, так что назовем его Егором.

«Мне тогда было лет двадцать. Мама не хотела, чтобы я шел в армию, считала, что важнее получить хорошее образование и начать работать, поэтому она стала искать варианты», – вспоминает Егор. Он отметил, что мать нашла Андрея Вестеринена в Facebook и записала сына на консультацию.