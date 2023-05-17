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КАК МИЛО! ⟩ Известный эстонский музыкант сыграл вместе с дочкой: это потрясающее чувство!

Limon.ee
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Пауль Нейтсов
Пауль Нейтсов Фото: Mana Kaasik

Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает! У музыканта Пауля Нейцова и его старшей дочери Иды во вторник произошло важное событие - они впервые сыграли вместе на сцене.

Музыкант Пауль Нейцов опубликовал в Инстаграме очаровательную фотографию, позируя со своей дочерью Идой. «Сегодня у меня с дочкой было первое выступление», - написал счастливый отец, который играл со своей девочкой в тартуской церкви Яани.

Хотя Пауль - известный гитарист, Ида выбрала флейту.

Пауль рассказал, что восьмилетняя Ида очень хотела научиться играть на фортепиано. «Но поскольку желающих играть было много, а учителей мало, в музыкальной школе ей посоветовали духовой инструмент, например, саксофон. Когда Ида самостоятельно осваивала дома саксофон, ее мама предложила попробовать флейту».

Пауль признается, что гордится совместным выступление со своим ребенком. «Мы с ее мамой обязательно будем всячески поддерживать дальнейшее становление Иды в музыке», - говорит Пол.

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