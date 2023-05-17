КАК МИЛО! ⟩ Известный эстонский музыкант сыграл вместе с дочкой: это потрясающее чувство!

Музыкант Пауль Нейцов опубликовал в Инстаграме очаровательную фотографию, позируя со своей дочерью Идой. «Сегодня у меня с дочкой было первое выступление», - написал счастливый отец, который играл со своей девочкой в тартуской церкви Яани.

Хотя Пауль - известный гитарист, Ида выбрала флейту.

Пауль рассказал, что восьмилетняя Ида очень хотела научиться играть на фортепиано. «Но поскольку желающих играть было много, а учителей мало, в музыкальной школе ей посоветовали духовой инструмент, например, саксофон. Когда Ида самостоятельно осваивала дома саксофон, ее мама предложила попробовать флейту».