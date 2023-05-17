КАК МИЛО! ⟩ Известный эстонский музыкант сыграл вместе с дочкой: это потрясающее чувство!

Как говорится, яблоко от яблони недалеко падает! У музыканта Пауля Нейцова и его старшей дочери Иды во вторник произошло важное событие - они впервые сыграли вместе на сцене.
Музыкант Пауль Нейцов опубликовал в Инстаграме очаровательную фотографию, позируя со своей дочерью Идой. «Сегодня у меня с дочкой было первое выступление», - написал счастливый отец, который играл со своей девочкой в тартуской церкви Яани.
Хотя Пауль - известный гитарист, Ида выбрала флейту.
Пауль рассказал, что восьмилетняя Ида очень хотела научиться играть на фортепиано. «Но поскольку желающих играть было много, а учителей мало, в музыкальной школе ей посоветовали духовой инструмент, например, саксофон. Когда Ида самостоятельно осваивала дома саксофон, ее мама предложила попробовать флейту».
Пауль признается, что гордится совместным выступление со своим ребенком. «Мы с ее мамой обязательно будем всячески поддерживать дальнейшее становление Иды в музыке», - говорит Пол.