Психолог назвала качества, которые убивают любовь к себе

На втором месте - сомнения. Глобальные размышления даже о мелочах заставляют беспокоиться и представлять все в худшем свете, чем есть на самом деле. Стоит обратить внимание и на драматизацию происходящего. Если вы думаете, что любое событие приведет к чему-то плохому, - это убивает вас изнутри.

Следующий «сигнальный звонок» - когда человеку кажется, что хорошие вещи случаются только с другими людьми. Это еще один путь разрушить любовь к себе, не выходя из дома.

Следует избегать и постоянных дум о прошлом. Его нельзя изменить, а значит, сильно беспокоиться не стоит.

Подрывает внутреннюю любовь и постоянный подсчет неудач. Если акцентировать свое внимание на неудачах – некогда строить планы для будущих побед.

Еще одно качество - самосаботаж. Далеко не позитивные разговоры с самим собой могут войти в привычку и человек не заметит, как заживет в постоянном движении в негативе.