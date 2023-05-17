КРАЙ НОЧИ ⟩ Таллиннские свингеры станут героями документального фильма

Не секрет, что уже много лет подряд в столичном Клубе 69 по выходным проходят свинг-вечеринки. Подробнее ЗДЕСЬ! На днях к владельцу клуба обратился эстонский режиссер, который хочет включить это действо в свой документальный фильм о ночной жизни Эстонии.
Фильм под рабочим названием «Ööäär» (Край ночи) будет рассказывать об одной ночи в городе Таллинн. Эстония - это редкая страна в которой границы дня и ночи имеют часто условное значение. Зимой темнеет в районе трех часов дня, а летом солнце почти не заходит.
Фильм будут своего рода панорамой того, что происходит в городе, когда большинство людей ложится спать. Но жизнь продолжается и кто-то рожает в роддоме, пожарные тушат пожар, диспетчер руководит полетами самолетов, последний трамвай едет в депо и многое другое. Каждый эпизод в фильме будет занимать 5-7 минут. Съемки фильма планируется делать в течение двух лет. Это не телевизионный репортаж, а поэтическое художественное произведение.
Клубе 69 еще не дал согласия на съемку, владельцы заведения проводят опрос среди своих постоянных клиентов. Они хотят сохранить их конфиденциальность и учесть интересы каждого.
Идея такого проекта пришла в голову эстонскому режиссеру Владимиру Логинову. Он - участник множества международных фестивалей, лауреат годовой премии Капитала культуры, номинант на EFTA в категории лучший режиссер 2023 года. Оператор фильма - Макс Голомидов, лучший оператор Эстонии 2023 - EFTA. Вместе они сняли такие фильмы как «Муравейник», «Праздник», «Ипподром».