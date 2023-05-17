Ср, 17.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Что никогда нельзя делать 17 мая, чтобы не обрезать свое богатство: приметы

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 17 мая и как привлечь большую удачу. Все важные приметы 17 мая и запреты дня, пишет Главред.

В этот день мужчинам было запрещено ругаться на женщин, а взять на себя все заботы.

Принято было 17 мая заниматься рассадой. Чтобы защитить себя от бед и неудач, стоит перебрать и выбросить всю ненужную обувь.

Что нельзя делать 17 мая

  • Нельзя 17 мая играть с огнем.
  • Нельзя 17 мая брать в руки острые предметы, включая булавки и иголки.
  • Нельзя 17 мая шить и заниматься рукоделием.
  • Нельзя 17 мая стричь ногти и волосы. Верили, что можно обрезать свое богатство.
  • Нельзя 17 мая отказывать в помощи.

Приметы на 17 мая

  • Если накануне солнце ясно взошло, то и летом практически всегда будет ясная погода.
  • Если много майских жуков, то к засухе.
  • Если зацвела калина, то можно на грядки сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобы.
  • Если воробьи по небу стаями носятся и места себе не находят, то будет сильный ветер.
Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх