Что никогда нельзя делать 17 мая, чтобы не обрезать свое богатство: приметы

Что нельзя делать 17 мая и как привлечь большую удачу. Все важные приметы 17 мая и запреты дня, пишет Главред.
В этот день мужчинам было запрещено ругаться на женщин, а взять на себя все заботы.
Принято было 17 мая заниматься рассадой. Чтобы защитить себя от бед и неудач, стоит перебрать и выбросить всю ненужную обувь.
Что нельзя делать 17 мая
- Нельзя 17 мая играть с огнем.
- Нельзя 17 мая брать в руки острые предметы, включая булавки и иголки.
- Нельзя 17 мая шить и заниматься рукоделием.
- Нельзя 17 мая стричь ногти и волосы. Верили, что можно обрезать свое богатство.
- Нельзя 17 мая отказывать в помощи.
Приметы на 17 мая
- Если накануне солнце ясно взошло, то и летом практически всегда будет ясная погода.
- Если много майских жуков, то к засухе.
- Если зацвела калина, то можно на грядки сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобы.
- Если воробьи по небу стаями носятся и места себе не находят, то будет сильный ветер.