ТРОГАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ Джонни Деппу аплодировали в течение семи минут на Каннском кинофестивале

В драме знаменитость сыграл роль французского короля Людовика XV. Это первая картина для Деппа после скандального развода с Эмбер Херд.

По словам журналистов Variety, гости мероприятия встретили актера хорошо. После показа фильма он был удостоен семиминутных оваций от зрителей. В этот момент Джонни благодарил публику и едва сдерживал слезы.

Отметим, это история о Жанне Вобернье – молодой женщине из рабочего класса, использующей интеллект и очарование, чтобы подняться по социальной лестнице. Она знакомится с королем Людовиком XV и вскоре становится его любимой спутницей, постепенно завоевывая статус одной из самых влиятельных женщин Франции и официальной фаворитки короля. Это, конечно, нравится не всем. О других фильмах 76-го Каннского кинофестиваля читай здесь!