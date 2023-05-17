ТРОГАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ Джонни Деппу аплодировали в течение семи минут на Каннском кинофестивале

Жизнь Джонни Деппа наконец-то налаживается! Прошлым вечером голливудский актер появился на красной дорожке 76-го Каннского кинофестиваля, который открыл исторический фильм «Жанна Дюбарри», пишет peopletalk.ru.
В драме знаменитость сыграл роль французского короля Людовика XV. Это первая картина для Деппа после скандального развода с Эмбер Херд.
По словам журналистов Variety, гости мероприятия встретили актера хорошо. После показа фильма он был удостоен семиминутных оваций от зрителей. В этот момент Джонни благодарил публику и едва сдерживал слезы.
Отметим, это история о Жанне Вобернье – молодой женщине из рабочего класса, использующей интеллект и очарование, чтобы подняться по социальной лестнице. Она знакомится с королем Людовиком XV и вскоре становится его любимой спутницей, постепенно завоевывая статус одной из самых влиятельных женщин Франции и официальной фаворитки короля. Это, конечно, нравится не всем. О других фильмах 76-го Каннского кинофестиваля читай здесь!
Как мы писали ранее, Эмбер Херд предъявила Джонни обвинения в насилии. После этого Депп потерял множество рекламных контрактов. Однако бренд Dior был единственным, кто не разорвал отношения с актером. Также его лишили участия в следующих «Пиратах Карибского моря». Но после его победы в суде создатели франшизы изменили свое мнение.