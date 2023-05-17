«Клубничка» с большим обманом: женщина два года занималась сексом с «мужчиной», а он оказался женщиной
В Великобритании женщина обратилась в суд с иском против бывшего возлюбленного, который оказался женщиной. Она обвиняет партнершу в обмане во время секса и отмечает, что встречалась с ней два года, считая, что это мужчина. Об этом пишет mirror.co.uk.
40-летний Блейд Сильвано предстал перед судом по обвинению в «изощренной афере», когда он обманом заставил женщину поверить, что она - мужчина.
Пара познакомилась в 2016 году на сайте знакомств. Там Сильвано искала себе партнершу, отметив, что она – мужчина. Они впервые встретились лично в декабре того же года и «поцеловались», а затем дважды вступили в «половой акт», как рассказали присяжным.
Адвокат потерпевшей на суде заявил, что Сильвано продолжал скрывать свою подлинную личность, используя «неизвестный предмет» для проникновения, и всегда носил футболку и боксерские трусы.
Шокированная жертва узнала настоящий пол своего «возлюбленного» через Facebook только спустя почти два года после того, как они встречались и даже планировали свадьбу. Поэтому потерпевшая обратилась в суд, подчеркивая, что она думала, что у нее гетеросексуальные отношения, обвинив партнершу в обмане и принуждении ее к нетрадиционному сексу.
Сторона защиты настаивает, что у пары были такие «ролевые игры», а подозреваемая никого не обманывала. Суд еще продолжается.