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ФОТО ⟩ Меган Фокс в одних бусах и цепочках на голое тело снялась для спортивного журнала

Limon.ee
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Меган Фокс
Меган Фокс Фото: Theo Wargo

Обнаженное тело модели прикрывали лишь затейливые украшения, пишет Topnews.

Актриса Меган Фокс приняла участие в эротической фотосессии для обложки журнала Sports Illustrated.

37-летняя красотка снялась в необычных нарядах, надетых на голое тело. Собственно, вся одежда состояла из цепочек и бус. Украшения затейливо покрывали тело модели, ничуть не скрывая его женственных форм.

Модель запечатлели сидящей в океане с распущенными волосами.

Также внимание пользователей привлек снимок, сделанный на фоне дерева.

Хоть на Меган и были бежевые трусики в тон телу, ее обнаженную грудь прикрывала лишь связка цепочек.

Третий снимок и вовсе показал прелести Фокс во всей красе. На обнаженное тело девушки была наброшена некая сетка с весьма крупными ячейками.

Судя по восторженным комментариям, появившимся на сайте издания, пользователям эпатажная фотосессия пришлась по вкусу.

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