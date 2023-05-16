Гороскоп здоровья: ученые выяснили, как дата нашего рождения влияет на здоровье

Исследователи считают, что воздействие на беременных матерей определенных сезонных условий может быть фактором, влияющим на здоровье ребенка. Например, женщина, беременная в теплое время года, может подвергаться большему воздействию витамина D, а женщина, чья беременность протекает в более холодные месяцы, может подвергнуться воздействию вируса гриппа, пишет novochag.ru.

Даже самые рациональные из нас периодически интересуются гороскопами и спрашивают у астрологов, чего ждать в наступающем году – в любви, бизнесе и особенно во всем, что касается здоровья? Но действительно ли месяц, в который мы родились, предопределяет наше здоровье? как ни странно, наука считает, что да.

По крайней мере авторы исследования, проведенного в Медицинском центре Колумбийского университета, нашли четкую корреляцию между месяцем, в котором был рожден человек, и болезнями, которыми он страдал. Авторы исследования проанализировали данные о здоровье 1,75 миллиона пациентов, родившихся в период с 1900 по 2000 год и обнаружили, что вероятность развития 55 заболеваний действительно зависит от месяца рождения человека.

Конечно, к полученным данным не стоит относиться слишком серьезно, но, возможно, имеет смысл принимать их в расчет и обращать больше внимания на свои «слабые» места.

Январь

Людям, рожденным в этом месяце, стоит следить за здоровьем сердца, уделяя особое внимание уровню кровяного давления, холестерина и весу.

Февраль