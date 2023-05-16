Гороскоп здоровья: ученые выяснили, как дата нашего рождения влияет на здоровье

Сильнее всего не везет тем, кто родился в сентябре! Что выяснили исследователи о связи месяца рождения и состояния здоровья?
Исследователи считают, что воздействие на беременных матерей определенных сезонных условий может быть фактором, влияющим на здоровье ребенка. Например, женщина, беременная в теплое время года, может подвергаться большему воздействию витамина D, а женщина, чья беременность протекает в более холодные месяцы, может подвергнуться воздействию вируса гриппа, пишет novochag.ru.
Даже самые рациональные из нас периодически интересуются гороскопами и спрашивают у астрологов, чего ждать в наступающем году – в любви, бизнесе и особенно во всем, что касается здоровья? Но действительно ли месяц, в который мы родились, предопределяет наше здоровье? как ни странно, наука считает, что да.
По крайней мере авторы исследования, проведенного в Медицинском центре Колумбийского университета, нашли четкую корреляцию между месяцем, в котором был рожден человек, и болезнями, которыми он страдал. Авторы исследования проанализировали данные о здоровье 1,75 миллиона пациентов, родившихся в период с 1900 по 2000 год и обнаружили, что вероятность развития 55 заболеваний действительно зависит от месяца рождения человека.
Конечно, к полученным данным не стоит относиться слишком серьезно, но, возможно, имеет смысл принимать их в расчет и обращать больше внимания на свои «слабые» места.
Январь
Людям, рожденным в этом месяце, стоит следить за здоровьем сердца, уделяя особое внимание уровню кровяного давления, холестерина и весу.
Февраль
У тех, кто родился в последнем месяце зимы, выше склонность к развитию бронхита, а также злокачественных опухолей легких. Так что лучше не курить или бросить, если вы уже приобрели эту дурную привычку.
Март
Как и люди, рожденные в январе, мартовские дети особенно подвержены сердечным заболеваниям, а также нарушениям кровообращения.
Апрель
Родились в апреле? Берегите сердце!
Май
Едва ли не самые здоровые люди рождаются в последний месяц весны: исследование не выявило никаких корреляций с заболеваниями. Везунчики!
Июнь
Ваше слабое место – органы дыхания. У тех, кто родился в июне, выше риск развития астмы.
Июль
Еще одни счастливчики: для июльских детей не было обнаружено никаких «своих» болезней.
Август
Если день вашего рождения приходится на последний летний месяц, уделяйте особенное внимание глазам: вы в группе особенного риска развития инфекций органов зрения.
Сентябрь
Людям, которые родились в первый осенний месяц, стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем: согласно результатам исследования, у них повышенный риск развития глазных инфекций, респираторных инфекций, астмы и проблем с психикой.
Октябрь
Если вы родились в октябре, берегите свои легкие, желудок, зрение, а также будьте осторожны в сезон гриппа и ОРВИ.
Ноябрь
Согласно результатам исследования, у детей, родившихся в ноябре, часто наблюдается СДВГ, трудности в обучении, а также они более беззащитны перед тонзиллитом и заболеваниям кишечника.
Декабрь
Корреляции с риском серьезных заболеваний у декабрьских именинников ученые не нашли, но зато заметили повышенную склонность к образованию синяков.