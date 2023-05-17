Это просто ужасно: новая фотосессия Моники Белуччи вызвала скандал в Сети

Актриса Моника Беллуччи, несмотря на почтенный возраст, не сдает позиций, принимая участие в модных фотосессиях для глянца.

58-летняя звезда все так же хороша собой, что подтверждают множество ее поклонников по всему миру.

Недавно в Сети появились кадры с новой фотосессии знаменитой итальянской актрисы и модели, сделанные для обложки французского журнала Vanity Fair.

На снимках она предстала в роскошном коктейльном платье в пол благородного черного цвета.

Наряд с обнаженными плечами и рискованным вырезом в зоне декольте позволил Беллуччи продемонстрировать свой пышный бюст, а облегающий силуэт элегантного образа от Dior выгодно подчеркнул стройную фигуру модели в форме песочных часов.

Однако пользователи без восторга приняли новый образ своего кумира.

Дело в том, что от фото к фото с лицом звезды происходит нечто странное: уплывший глаз и слишком уж ровные черты лица навели бдительных пользователей на мысль о чрезмерном использовании фотошопа. «Во что вы превратили самую красивую женщину в мире?!»- возмутились поклонники Беллуччи.

«Это просто ужасно», «Монику не узнать», «Это что, шутка?», - пишут обеспокоенные фанаты под снимками в Инстаграме.

Вероятно, дело в том, что сама звезда выступает за «естественное старение», не скрывая морщинок под слоями грима. После того, как пользователи неоднократно видели настоящую возрастную Монику, вид отретушированной красотки без возраста на глянцевой обложке их просто возмутил.