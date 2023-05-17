Фото Майли Сайрус топлес привело поклонников в восторг

Американская певица Майли Сайрус ведет популярный блог в Сети. Множество фанатов артистки желают посмотреть на красотку поближе. И певица не обманывает ожиданий фанатов, демонстрируя довольно откровенные образы на своей странице.

Так, 30-летняя знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она позирует топлес в облегающих брюках черного цвета. Съемка проводилась на широкой кровати, на которой певица принимала соблазнительные позы.

Поклонники звезды обратили внимание на множество татуировок, покрывающих ее тело. При этом, едва прикрытая рукой обнаженная грудь артистки стала центром кадра и привлекла внимание поклонников.