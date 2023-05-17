Одной из бэк-вокалисток Алики Миловой, представлявшей Эстонию на Евровидении в этом году, была София-Лийс Лийв, дочь музыканта Лаури Пихлапа. «Моя дочь делает большие успехи на музыкальном поприще, и я горжусь ею», - говорит Лаури.
КАК И ОТЕЦ КОГДА-ТО ⟩ Дочь известного эстонского музыканта была бэк-вокалисткой у Алики на Евровидении
В 2013 году на сцену Евровидения вышел Лаури Пихлап, который был бэк-вокалистом у Биргит Ыйгемеэль. Теперь, спустя 10 лет, на сцену вышла его дочь София-Лийс Лийв. «Это судьба, - признался Лаури, гордясь своей дочерью. - Я знаю, что Евровидение - это крутой опыт, и именно так я сказал Софи». 22 года назад Лаури также пел с победителями Евровидения Танелом Падаром и Дэйвом Бентоном.
И теперь дочь Лаури Пихлапа София-Лийс Лийв стала бэк-вокалисткой Алики Миловой, представлявшей Эстонию на Евровидении в этом году.
Какой совет Пихлап дал 21-летней дочке? «Наслаждайся этим моментом по полной, общайся с другими, держи глаза и уши открытыми, запоминай все», - рекомендует счастливый отец.
«Моя дочь делает большие успехи, и я горжусь ею».
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