КАК И ОТЕЦ КОГДА-ТО ⟩ Дочь известного эстонского музыканта была бэк-вокалисткой у Алики на Евровидении

В 2013 году на сцену Евровидения вышел Лаури Пихлап, который был бэк-вокалистом у Биргит Ыйгемеэль. Теперь, спустя 10 лет, на сцену вышла его дочь София-Лийс Лийв. «Это судьба, - признался Лаури, гордясь своей дочерью. - Я знаю, что Евровидение - это крутой опыт, и именно так я сказал Софи». 22 года назад Лаури также пел с победителями Евровидения Танелом Падаром и Дэйвом Бентоном.