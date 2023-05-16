ГАЛЕРЕЯ ⟩ Юные модели показали, как на самом деле хотят одеваться дети и подростки

В прошедшую пятницу, 12 мая, в Таллинне прошел модный детский фестиваль FIF KIDS MOESHOW 2023. В нем приняли участие 60 детей и подростков от 4 до 17 лет. Юные модели продемонстрировали на подиуме коллекции эстонских модельеров.