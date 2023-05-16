ГАЛЕРЕЯ ⟩ Юные модели показали, как на самом деле хотят одеваться дети и подростки

В прошедшую пятницу, 12 мая, в Таллинне прошел модный детский фестиваль FIF KIDS MOESHOW 2023. В нем приняли участие 60 детей и подростков от 4 до 17 лет. Юные модели продемонстрировали на подиуме коллекции эстонских модельеров.
Подготовка моделей началась с раннего утра. Макияж, прическа, репетиция окунули ребят в настоящую работу моделей. Гости показа пришли поддержать юных моделей, а руководители волновались вместе с участниками и давали последние напутствия перед выходом. Зал заполнялся зрителями, софиты освещали подиум. Шоу началось.
На подиуме были представлены коллекции эстонских дизайнеров.
Зрители погрузились в модный калейдоскоп, где одна коллекция сменяла другую, удивляя разнообразием стиля. Конечно, самые бурные аплодисменты достались самым юным участникам мероприятия.
Всего в показе FIF KIDS MOESHOW 2023 приняли участие более 60 юных моделей обучающихся в модельных студиях и школах JK Club Models (Таллинн), Andre Fashion Kids(Маарду), Staarikool(Таллинн), Lana Models (Тарту).