Лохнесское чудовище? Странный объект замечен в реке Эмайыги

Ивар из Тарту опубликовал загадочный снимок в фейсбуковской группе Märgatud: TARTUS. Фото наделало много шума, потому что автор подписал его так: «Лохнесское чудовище в реке Эмайыги. Лодочники, будьте осторожны!»

Что-то таинственное плавает в реке Эмайыги. Фото: Erakogu

Что или кто это? Имби, которая прокомментировала фотографию, говорит, что Ивар просто пошутил, потому что никакого монстра на фотографии не видно. «На самом деле я вижу воду, и только. Вообще не понимаю шутки», - признается она, добавляя, что ей, вероятно, следует записаться на прием к офтальмологу.

Есть также предположение, что виднеющийся на фото темный предмет у берега может быть мертвым животным. Но это не так.

Ивар отвечает на вопросы: «Это было некое ископаемое животное, похоже, что скат, большая часть которого находилась под водой». Ивар рассказал Elu24, что такие большие скаты обычно не встречаются на реке Эмайыги. «Обычно они вдвое меньше, и встречаются довольно часто. Так что будьте внимательны, когда плывете по Эмайыги», - предупреждает он водителей судов.

Предмет, похожий на большое бревно, в реке Эмайыги. Фото: Erakogu

Индрек Сярг, руководитель Тартуского филиала Эстонской морской школы и преподаватель внутреннего судоходства, сказал, что мы можем долго говорить о дрейфующих по реке стволах деревьев, ветках, бревнах. «Это увлекательная тема. Но короткий ответ заключается в том, что большинство этих предметов сплавляются вниз по течению весной, потому что именно тогда высокая вода поднимает их из речных глубин, - говорит Сярг. - Летом их мало или совсем нет, а осенью их вообще не бывает. Так что тема весенняя. В 60-е годы по реке Эмайыги сплавляли много бревен, и доски от плотов можно было сбрасывать вниз по течению круглый год. Во времена Первой Эстонской Республики некоторые семьи вытаскивали бревна из воды, рубили их на берегу реки и продавали горожанам как печное топливо».