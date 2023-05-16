Победительница Евровидения-2023 Loreen призналась, что не хотела участвовать второй раз

По словам Loreen, она решила поехать на конкурс лишь в творческом порыве, стоит напомнить, что певица там уже побеждала 11 лет назад - в 2012 году, передает zvuk.

Loreen заметила, что выступление отняло у нее очень много эмоциональных и физических сил, однако в этот раз она себя чувствовала намного лучше - сказывался опыт прежнего участия в конкурсе. Она также отметила, что не исключает в своей жизни и третьего выступления на Евровидении.