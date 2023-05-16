Эстонская светская львица огласила свой райдер: все в шоке, узнав, кто ей делает бутерброды

Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт рассказала в социальных сетях о двух вещах, которые она непременно хочет видеть за кулисами во время своих выступлений. Вместе с Кристиной Пяртельпоэг и Ану Саагим они организовали женское стендап-шоу Head tüdrukud nii ei tee («Хорошие девочки так не делают»).

Менеджер Бригитте Марьен Высуялг написала в Инстаграме, что требования звезды не так высоки, как можно было бы подумать. «Я получила милое письмо от одного из организаторов фестиваля, где он недоумевал: неужели у Хунт такой простой райдер? А это букет нарциссов и Veuve», - пишет Марьен. «И моя мама делает бутерброды на скорую руку», - добавила Бригитте.

Райдер - это перечень услуг и других условий, необходимых артисту для выступления. Расходы, связанные с райдером, являются дополнением к зарплате артиста и обычно ложатся на плечи заказчика.

Фото: скриншот из Инстаграма