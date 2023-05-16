Исполнивший в фильме Kevade главную роль эстонский актер снова предстанет перед судом

Актер Арно Лийвер, сыгравший Арно в фильме «Весна» (Kevade - прим.ред.), привлечен к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Дело будет слушаться в среду в Пярнуском уездном суде в здании суда Кярдла.

К сожалению, это не первый случай, когда полиция задерживает Лийвера за рулем в нетрезвом виде. За управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицо, ранее отбывавшее наказание за такой проступок, может рассчитывать на денежный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

В июле 2018 года Лийвер был пойман на Хийумаа, когда якобы управлял автомобилем с содержанием алкоголя в крови 4 промилле. На тот момент его приговорили к условному лишению свободы. Кроме того, его водительские права были приостановлены на пять месяцев.

«Неудачное совпадение… Такому нет оправдания, но да…» - прокомментировал тогда Лийвер изданию Kroonika.