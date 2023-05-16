Выступивший против войны Слепаков вслед за Галкиным требует отменить статус «иноагента»

Российские артисты, получившие статус «иноагента» за антивоенные высказывания, массово решили оспорить это через суд. Так, стало известно, что комики Семен Слепаков и Илья Варламов подали соответствующие иски на рассмотрение Замоскворецкого суда Москвы.

Ранее сообщалось, что певица Земфира и юморист Максим Галкин выступили с аналогичным исковым заявлением. Даты заседаний пока не назначены, а в Минюсте РФ такой ажиотаж на оспаривание тоже пока что не комментировали, сообщают росСМИ.