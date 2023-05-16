Выступивший против войны Слепаков вслед за Галкиным требует отменить статус «иноагента»

В РФ статус «иноагента» присвоили многим медийным персонам, которые публично высказались против полномасштабного вторжения в Украину, сообщает «Униан».
Российские артисты, получившие статус «иноагента» за антивоенные высказывания, массово решили оспорить это через суд. Так, стало известно, что комики Семен Слепаков и Илья Варламов подали соответствующие иски на рассмотрение Замоскворецкого суда Москвы.
Ранее сообщалось, что певица Земфира и юморист Максим Галкин выступили с аналогичным исковым заявлением. Даты заседаний пока не назначены, а в Минюсте РФ такой ажиотаж на оспаривание тоже пока что не комментировали, сообщают росСМИ.
Отметим, Семена Слепакова объявили «иноагентом» 14 апреля этого года. Представители страны-агрессора заявили, что он якобы «получал поддержку от иностранных источников» и «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом». Его коллега Илья Варламов попал в список «иноагентов» по той же причине.