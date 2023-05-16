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Из-за развода на другой континент: Санна Марин отправилась в Нью-Йорк, чтобы развеяться

Стен Таливеэ
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Фото: Heinz-Peter Bader/AP/Scanpix

Чтобы развеяться и сменить обстановку после напряженной личной жизни, премьер-министр Финляндии Санна Марин решила отправиться в Нью-Йорк вместе со своей подругой.

Некоторое время назад Elu24 писал о том, что премьер-министр Финляндии Санна Марин прекращает свои 19-летние отношения с бизнесменом Маркусом Ряйккёненом. Расставание последовало после ряда серьезных изменений как в профессиональной, так и в личной жизни.

Однако теперь Санна решила встретить весну в более ярких красках. Она разместила в социальных сетях два снимка: сначала она сфотографировала бортовой журнал, из которого видно, что пункт назначения Санны - Нью-Йорк, куда она предпочитает летать домашними авиалиниями Finnair.

На втором снимке Санна позирует со своей подругой Туулой. Остается ждать весенних снимков из Нью-Йорка, где возможно все.

Фото: Kuvatõmmis Sanna Marini Instagrammist
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