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Эти четыре действия помогут коже при солнечном ожоге. Дерматолог и косметолог рассказали об эффективных мерах

Limon.ee
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Солнечный ожог. Фото иллюстративное.
Солнечный ожог. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Как помочь шелушащейся коже, обгоревшей на солнце, рассказывается в экспертной статье на сайте глянцевого издания InStyle.

В комментарии изданию американский дерматолог Денди Энгельман объяснила, что солнечный ожог происходит, когда человек получает слишком много солнечного света, а с помощью шелушения кожи тело избавляется от поврежденных клеток, пишет Гордон.

Чтобы помочь себе в этот период, американский косметолог Кэндис Миле рекомендует принять прохладную ванну с мягким гелем для душа. Она объяснила, что горячая вода может еще больше повредить кожный барьер, поэтому ее необходимо избегать.

Также эксперт советует после солнечного ожога пить побольше воды.

Как только кожа будет тщательно очищена от омертвевших клеток, можно приступать к нанесению увлажняющих бальзамов. Эту процедуру косметолог советует повторить несколько раз в течение дня.

На завершающем этапе на кожу необходимо нанести солнцезащитный крем, так как восстановительные механизмы кожи после солнечного ожога были перегружены.

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