Эти четыре действия помогут коже при солнечном ожоге. Дерматолог и косметолог рассказали об эффективных мерах

В комментарии изданию американский дерматолог Денди Энгельман объяснила, что солнечный ожог происходит, когда человек получает слишком много солнечного света, а с помощью шелушения кожи тело избавляется от поврежденных клеток, пишет Гордон.

Чтобы помочь себе в этот период, американский косметолог Кэндис Миле рекомендует принять прохладную ванну с мягким гелем для душа. Она объяснила, что горячая вода может еще больше повредить кожный барьер, поэтому ее необходимо избегать.

Также эксперт советует после солнечного ожога пить побольше воды.

Как только кожа будет тщательно очищена от омертвевших клеток, можно приступать к нанесению увлажняющих бальзамов. Эту процедуру косметолог советует повторить несколько раз в течение дня.