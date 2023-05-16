Вызов или конфронтация: любовный гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака

Овен

Сейчас самое время встать во весь рост, высоко поднять голову и по-настоящему последовать зову своего сердца. Сейчас, когда в вашей жизни происходит так много событий, очень важно выбрать из всех дорог ту самую, которая приведет вас к личному счастью.

Если вы уже состоите в паре, ваш партнер вполне может обвинить вас в том, что вы придерживаетесь философии «что мое - то мое, а что наше - то тоже мое». Будьте щедры со своей второй половинкой и помните, что важны не только ваши потребности.

Телец

Возможно, вы открыли в себе новый талант или ухватились за новую карьерную возможность. Это прекрасно, но вы слишком заняты своими личными проблемами и склонны на некоторое время упустить из виду любовные отношения.

Партнеру не хватает вашего внимания и попытки его заполучить оборачиваются пренебрежением с вашей стороны. Повышенное самомнение или чрезмерная гордость навредят вам в долгосрочной перспективе.

Близнецы

Прекрасный момент для того, чтобы сделать шаг вперед и открыться для общения с противоположным полом, если вы еще одиноки. Вы привлекаете поклонников, некоторые из которых могут проявить к вам романтический интерес и вообще, в этот период года вы наиболее заметны.