Пять имен мстительных мужчин, которых лучше не злить – будет хуже!

Считается, что месть − прерогатива женщин. Однако среди представителей сильного пола тоже найдутся мужчины, которые не прощают никаких обид и руководствуются принципом «око за око». Чаще всего данная черта характера проявляется в мужчинах с определенными именами, поэтому лучше не злите их.

Артур – долго выжидает, прежде чем нанести удар

Планетой этого имени управляет Водолей, который, как известно, отличается злопамятностью. Мужчина, названный Артуром, никогда не прощает обид и не забывает про ошибки, совершенные другими людьми. Артур может долго выжидать, прежде чем нанести удар, но обязательно отомстит.

Мужчина с указанным именем считает милосердие слабостью характера. По этой причине Артур непременно отомстит тому, кто его разозлил, действуя исподтишка и спустя продолжительное время, причем в своих действиях может зайти довольно далеко.

Руслан – ведет себя, словно обиженный ребенок

В переводе с тюркского Руслан означает «лев», однако далеко не всегда мужчина с указанным именем ведет себя благородно и достойно. Обладая импульсивным и эмоциональным характером, он быстро выходит из себя из-за нечаянных слов других людей. Руслану сложно понять, что его могут случайно задеть. Болезненное самолюбие мужчины не успокоится, пока не «восторжествует справедливость».