Пять имен мстительных мужчин, которых лучше не злить – будет хуже!

Считается, что месть − прерогатива женщин. Однако среди представителей сильного пола тоже найдутся мужчины, которые не прощают никаких обид и руководствуются принципом «око за око». Чаще всего данная черта характера проявляется в мужчинах с определенными именами, поэтому лучше не злите их.
Артур – долго выжидает, прежде чем нанести удар
Планетой этого имени управляет Водолей, который, как известно, отличается злопамятностью. Мужчина, названный Артуром, никогда не прощает обид и не забывает про ошибки, совершенные другими людьми. Артур может долго выжидать, прежде чем нанести удар, но обязательно отомстит.
Мужчина с указанным именем считает милосердие слабостью характера. По этой причине Артур непременно отомстит тому, кто его разозлил, действуя исподтишка и спустя продолжительное время, причем в своих действиях может зайти довольно далеко.
Руслан – ведет себя, словно обиженный ребенок
В переводе с тюркского Руслан означает «лев», однако далеко не всегда мужчина с указанным именем ведет себя благородно и достойно. Обладая импульсивным и эмоциональным характером, он быстро выходит из себя из-за нечаянных слов других людей. Руслану сложно понять, что его могут случайно задеть. Болезненное самолюбие мужчины не успокоится, пока не «восторжествует справедливость».
Как правило, Руслан мстит в мелочах: унижает на словах, придирается по пустякам, проявляет нарочитую грубость. Порой поведение мужчины с таким именем напоминает поведение обиженного мальчишки. Пока Руслан не отомстит, он не успокоится и будет постоянно мыслями возвращаться к своей обиде.
Станислав – строит зловещие планы, но не всегда их исполняет
В характере «славного» Станислава хватает отрицательных качеств. Раздражительный, ревнивый, прямолинейный и злопамятный, Станислав сам придумывает обиды из-за природной мстительности. Накрутив себя, он не может остановиться и начинает придумывать изощренные планы наказания. К счастью для окружающих людей, Станислав вспыльчив, но отходчив, поэтому его планы редко превращаются в реальность.
Игорь – мстит неожиданно, улыбаясь в глаза
Игорь в переводе с древнескандинавского языка означает «воинственный». Мужчина с данным именем отличается хитроумным, изворотливым и злопамятным нравом. Внешне Игорь никогда не покажет обиды, затаив негатив внутри себя. Этим именем управляют Близнецы, которые отвечают за изворотливость и коварство.
Игорь мстит своим обидчикам в самый неожиданный момент, причем может до последнего улыбаться человеку в глаза и прятаться за маской друга. Часто Игорь действует не по определенным причинам, а просто из-за зависти и нелюбви к какому-то конкретному человеку.
Константин – мелкий вредитель
Этим именем правят Близнецы, которые порой не отказывают себе в удовольствии выступить в роли праведного мстителя. Константина нельзя назвать слишком злопамятным, однако он имеет привычку судить о других людях слишком быстро. Порой мужчина с указанным именем мелко вредит окружающим, которые ему просто не понравились.
Он может делать неправильные выводы, а затем изо всех сил стараться наказать недостойного, по его мнению, человека. Поступает подобным образом Константин так потому, что считает себя блюстителем справедливости.