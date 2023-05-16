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Пять нестареющих бытовых советов, которые передают из поколения в поколение

Limon.ee
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Дедушка и бабушка. Иллюстративное фото.
Дедушка и бабушка. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Некоторые привычки в быту со временем изживают себя, в то время как другие сохраняют актуальность десятилетиями.

Последние хозяйки нередко передают из поколения в поколение, за счет чего эти советы продолжают жить, пишет «Рамблер»

Отбеливать одежду лимонным соком

Горячая вода с соком лимона – незаменимое средство для отбеливания вещей. На три литра воды понадобится полстакана сока. Замочите в этом растворе вещи, оставьте на пару часов, а затем постирайте и высушите.

Чистить ковры содой

Пищевая сода отлично справляется с неприятными запахами, которые пропитали ковер или обивку дивана. Посыпьте содой покрытие и оставьте на ночь. Наутро пропылесосьте поверхность.

Удалять пятна пота аспирином

Чтобы эффективно расправиться с пятнами пота на одежде, добавьте в воду для замачивания одну измельченную таблетку аспирина.

Устранить неприятный запах обуви при помощи лака для волос

Если обувь начала источать неприятный запах, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Распылите внутрь лак для волос, а когда он высохнет, засыпьте в обувь немного талька.

Добиваться чистоты стекол при помощи газеты

После мытья окон эффеткивнее всего пройтись по поверхности старой газетой. Бумага и типографская краска выполняют функцию абразива, за счет чего на стекле не остается разводов.

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