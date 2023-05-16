Пять нестареющих бытовых советов, которые передают из поколения в поколение

Некоторые привычки в быту со временем изживают себя, в то время как другие сохраняют актуальность десятилетиями.
Последние хозяйки нередко передают из поколения в поколение, за счет чего эти советы продолжают жить, пишет «Рамблер»
Отбеливать одежду лимонным соком
Горячая вода с соком лимона – незаменимое средство для отбеливания вещей. На три литра воды понадобится полстакана сока. Замочите в этом растворе вещи, оставьте на пару часов, а затем постирайте и высушите.
Чистить ковры содой
Пищевая сода отлично справляется с неприятными запахами, которые пропитали ковер или обивку дивана. Посыпьте содой покрытие и оставьте на ночь. Наутро пропылесосьте поверхность.
Удалять пятна пота аспирином
Чтобы эффективно расправиться с пятнами пота на одежде, добавьте в воду для замачивания одну измельченную таблетку аспирина.
Устранить неприятный запах обуви при помощи лака для волос
Если обувь начала источать неприятный запах, воспользуйтесь следующим лайфхаком. Распылите внутрь лак для волос, а когда он высохнет, засыпьте в обувь немного талька.
Добиваться чистоты стекол при помощи газеты
После мытья окон эффеткивнее всего пройтись по поверхности старой газетой. Бумага и типографская краска выполняют функцию абразива, за счет чего на стекле не остается разводов.