Посыплются беды: Павел Глоба ошарашил прогнозом на июнь два знака Зодиака

Овен

Представители огненного знака окажутся в финансовой ловушке: долги будут лишь порождать долги. Долговая яма в июне станет бездонной, Овнам покажется, что им уже не выкарабкаться. Проблемы с финансами сыграют большую роль в разладе в семье и в пошатнувшемся здоровье.

Рыбы

Представители водного знака в июне совершат самую страшную ошибку в своей жизни. Сейчас Рыбы расслаблены и плывут по течению, поэтому позволили решать за себя многое кому-то другому. Усталость и нежелание решать проблемы сыграет с ними злую шутку. Одумайтесь, пока не поздно, остановитесь и подумайте: вы действительно хотите того, на что соглашаетесь?