Посыплются беды: Павел Глоба ошарашил прогнозом на июнь два знака Зодиака

Астролог, писатель и публицист Павел Глоба ошарашил два знака Зодиака прогнозом на июнь. Специалист по звездам в своем Telegram-канале предупреждает: два представителя зодиакальных созвездий столкнутся с проблемами.
Овен
Представители огненного знака окажутся в финансовой ловушке: долги будут лишь порождать долги. Долговая яма в июне станет бездонной, Овнам покажется, что им уже не выкарабкаться. Проблемы с финансами сыграют большую роль в разладе в семье и в пошатнувшемся здоровье.
Рыбы
Представители водного знака в июне совершат самую страшную ошибку в своей жизни. Сейчас Рыбы расслаблены и плывут по течению, поэтому позволили решать за себя многое кому-то другому. Усталость и нежелание решать проблемы сыграет с ними злую шутку. Одумайтесь, пока не поздно, остановитесь и подумайте: вы действительно хотите того, на что соглашаетесь?
Ключевые слова