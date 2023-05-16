ТАИНСТВЕННОЕ ПИСЬМО ⟩ Фото, сделанное во время заседания Рийгикогу, вызвало в соцсетях настоящую бурю обсуждений

На состоявшемся в понедельник заседании Рийгикогу лидер фракции Eesti 200 Марек Рейнаас якобы направил председателю Рийгикогу Лаури Хуссару (Eesti 200) записку, в которой говорилось: «Лаури, хватит уже, вынеси эту повестку дня на голосование».

Красноречивое фото разожгло настоящие страсти в социальных сетях: был ли это юмористический инцидент или влияние на председателя Рийгикогу?

«Кто командует Лаури и отдает ему приказы?» - спрашивают некоторые изумленные пользователи Сети. «Председателю Рийгикогу отдали приказ?»

Одни комментаторы шутят, другие предполагают, что письмо могло быть написано печатными буквами, чтобы его было легче читать.

«Возможно, это письмо от его жены Трийну. Сегодня очередь Лаури мыть дома посуду, но у него есть возможность избежать домашних дел!» - пошутили в комментариях к фото.

Однако особое внимание привлекла сжатая в кулак левая рука Хуссара. «Что происходит с его рукой?» - спрашивает пользователь Twitter. «Левая рука выглядит очень красноречиво…» - говорит другой.