ВИДЕО ⟩ А вы слышали, как звучат на эстонском песни Loreen и Käärijä? Шикарно!

Олли, занявший второе место после Алики на конкурсе Eesti Laul, исполнил песню Лорин «Tattoo» в понедельник в программе Ringvaade, слова которой на эстонский язык перевела Леэло Тунгал. Когда эстонская версия песни-победительницы закончилась, Олли начал петь финскую песню, занявшую второе место, на эстонском языке.

«Прозвучит и настоящий победитель», – прокомментировал Олли, прежде чем выйти на сцену. Также музыкант не скрывал, что держал кулачки за своих северных соседей. «Не так сильно, как тот, кто на самом деле должен был победить», – ответил Олли на вопрос Марко Рейкопа о том, как ему понравилась история победы на Евровидении.