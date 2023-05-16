Зачем 16 мая нужно каждому принести ветки березы домой: приметы и что нельзя делать

Как правило, 16 мая хозяйки высаживали рассаду капусты и засевали участки семенами других овощей.
Важно знать, перед тем, как приступить к посеву, рассаду обязательно окропляли святой водой, которая защищает растения от прожорливых гусениц и тли.
Что можно делать 16 мая
- Святые любят труд и тишину.
- Главными условиями как православного, так и народного события всегда было сохранение мира и покоя в семьях.
- В этот день хозяйки обязательно готовили зеленый борщ. Главным ингредиентом таких блюд являлись крапива и щавель.
- Крапиву 16 мая собирали не только для еды: растением полагалось похлестать друг друга. Считалось, что этот ритуал укрепит здоровье и прогонит плохие мысли.
- Это время считается удачным для поездок по делам.
- Если в доме наступила черная полоса, то можно украсить его березовыми ветками. Считается, что после этого вернутся и удача, и благополучие.
Что нельзя делать 16 мая
- Нельзя 16 мая ссориться, выяснять отношения со своей второй половинкой.
- Нельзя 16 мая ревновать друг друга. Считалось: как проведешь это время, так и проживешь весь следующий год.
- Нельзя 16 мая грустить, вспоминать о чем-то плохом.
- Нельзя 16 мая заниматься ремонтными работами, связанными со строительством дома, обустройством жилья. Верили, что стройка или ремонт завершатся неудачей.
- Нельзя 16 мая покупать, дарить, принимать в дар носовые платки. После этого можно тяжело и надолго заболеть.
- Нельзя 16 мая проливать молоко. Верили, что можно ожидать семейные неурядицы.