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Зачем 16 мая нужно каждому принести ветки березы домой: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
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Береза. Иллюстративное фото.
Береза. Иллюстративное фото. Фото: Fredrik_Boberg/Shutterstock

Что нельзя делать 16 мая. Все приметы и важные запреты в этот день, пишет Главред.

Как правило, 16 мая хозяйки высаживали рассаду капусты и засевали участки семенами других овощей.

Важно знать, перед тем, как приступить к посеву, рассаду обязательно окропляли святой водой, которая защищает растения от прожорливых гусениц и тли.

Что можно делать 16 мая

  • Святые любят труд и тишину.
  • Главными условиями как православного, так и народного события всегда было сохранение мира и покоя в семьях.
  • В этот день хозяйки обязательно готовили зеленый борщ. Главным ингредиентом таких блюд являлись крапива и щавель.
  • Крапиву 16 мая собирали не только для еды: растением полагалось похлестать друг друга. Считалось, что этот ритуал укрепит здоровье и прогонит плохие мысли.
  • Это время считается удачным для поездок по делам.
  • Если в доме наступила черная полоса, то можно украсить его березовыми ветками. Считается, что после этого вернутся и удача, и благополучие.

Что нельзя делать 16 мая

  • Нельзя 16 мая ссориться, выяснять отношения со своей второй половинкой.
  • Нельзя 16 мая ревновать друг друга. Считалось: как проведешь это время, так и проживешь весь следующий год.
  • Нельзя 16 мая грустить, вспоминать о чем-то плохом.
  • Нельзя 16 мая заниматься ремонтными работами, связанными со строительством дома, обустройством жилья. Верили, что стройка или ремонт завершатся неудачей.
  • Нельзя 16 мая покупать, дарить, принимать в дар носовые платки. После этого можно тяжело и надолго заболеть.
  • Нельзя 16 мая проливать молоко. Верили, что можно ожидать семейные неурядицы.
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