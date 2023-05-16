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ФОТО ⟩ Тоомаса Хендрика Ильвеса не пустили в таллиннский ресторан: в чем дело?

Limon.ee
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Тоомас Хендрик Ильвес.
Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: Madis Veltman

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес пытался пообедать в ресторане Kampai, руководить которым приехал мишленовский повар из Финляндии Ким Миккола, и получил отказ. Почему?

Ильвес в обычной жизни одевается с иголочки и не изменяет своему гаслтуку-бабочке. Так было и в понедельник, когда ровно в полдень Тоомас Хендрик в сопровождении неизвестной женщины заглянул в ресторан японской кухни Kampai в квартале Ноблесснера. К сожалению для бывшего президента, ресторан был зарезервирован для частного обеда, и Ильвес, только зайдя на порог ресторана, ушел несолоно хлебавши.

Тоомаса Хендрика Ильвеса не пустили в ресторан Kampai
Тоомаса Хендрика Ильвеса не пустили в ресторан Kampai Фото: личный архив
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