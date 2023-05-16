БЕЗ ИЕВЫ ⟩ С кем это Тоомас Хендрик Ильвес пришел на обед в таллиннский ресторан?

Ильвес в обычной жизни одевается с иголочки и не изменяет своему галстуку-бабочке. Так было и в понедельник, когда ровно в полдень Тоомас Хендрик в сопровождении неизвестной женщины заглянул в ресторан японской кухни Kampai в квартале Ноблесснера. К сожалению для бывшего президента, ресторан был зарезервирован для частного обеда, и Ильвес, только зайдя на порог ресторана, ушел несолоно хлебавши.