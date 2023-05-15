Не смывайте это в раковину или унитаз: список вещей, которые могут повредить трубы

Пересаживать комнатные растения в раковине или в ванной может быть удобно, но если почва для вазонов попадет в канализацию, она может ее загрязнить. Прежде всего нужно помнить, что земля слишком плотная, поэтому может запросто забить трубы, пишет tsn.ua.
Конечно, хотелось бы, чтобы трубы в доме были волшебным отверстием, где исчезает весь мусор. Но, к сожалению, они так не работают. Что нельзя смывать в раковине или унитазе?
Чтобы потом не появилась необходимость вызвать профессиональную сантехнику или прочищать канализацию, нужно раз и навсегда запомнить перечень вещей, которые ни в коем случае нельзя сливать в унитаз или раковину. Даже если это самый легкий способ от них избавиться.
Растопленное масло, жир, масло
Масло или жир, которые остаются после приготовления блюда, или прогорклое масло ни в коем случае нельзя сливать в канализацию. Даже когда они находятся в жидком состоянии, эти продукты все равно могут вызвать засор труб и в будущем повредить вашу сантехнику.
Даже если на упаковке наполнителя написано, что его можно сливать в унитаз, лучше этого не делать. Дело в том, что он впитывает в себя жидкость и увеличивается в объемах, что может вызвать серьезное засорение труб. А еще – запачкать водоснабжение.
Почва для комнатных растений
Кроме того, если внутри застрянет кусочек корня или другой предмет из почвы, оттуда будет неприятно пахнуть.
Кофейная гуща
Хотя в Сети можно найти лайфüаки о том, что кофейную гущу можно использовать как средство для дезодорирования мусора, выбрасывать его в раковину или в унитаз – плохая идея. Вода заставляет мелкие дольки гуще слипаться, поэтому они накапливаются и со временем могут привести к укупорке.