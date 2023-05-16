Пожилая женщина в Эльва три года живет без электричества: в чем причина?

Хеле-Малл живет в деревне Мыйсанурме в волости Эльва, и в ее доме уже три года нет электричества. По данным Elektrilevi, достаточно одного телефонного звонка, чтобы вернуть электричество в дом. Почему же пожилая женщина не делает тот самый звонок, который мог бы решить проблему? «Распределительная коробка не отремонтирована, так что сначала чините ее», - говорит Хеле-Малл, которая утверждает, что близость распределительной коробки вредит ее здоровью, пишет Elu24.
Хеле-Малл, 80-летняя жительница деревни Мыйсанурме волости Эльва, рассказала Elu24 о проблемах, которые не дают ей спокойно жить. Статьи на эту тему появлялись в СМИ в предыдущие годы. В 2013 году газета Õhtuleht писала о том, что жительницу беспокоит распределительная коробка, расположенная рядом с ее садом, которая негативно влияет на ее здоровье. «Эта коробка излучает так много радиации, что я чувствую, как болят мои мышцы», - сказала тогда Хеле-Малл.
Еще раньше женщина переживала из-за близкого расположения распределительной коробки, которая, как ей говорили, может навредить здоровью. Итог: в ее доме нет электричества уже три года. «Они говорят, что мне не нужно электричество, - утверждает Хеле-Малл. - Еще одна проблема заключается в том, что, когда делали пешеходные дорожки, забрали слишком много моей земли. Они распределили землю по своему усмотрению».
Однако наибольшую озабоченность вызывает отсутствие электричества в доме. Хеле-Малл утверждает, что уже подписала все договоры, дала свое согласие и не хочет больше ничего подписывать. Главная проблема, по ее словам, заключается в том, что распределительный ящик поставили совершенно не в том месте. Она хочет, чтобы распределительную будку перенесли на прежнее место - подальше от ее дома.« У меня глаза начинают болеть и чесаться. То, что распределительный ящик находится так близко от меня, сказывается на моем здоровье», - уверена пожилая женщина.
Что еще им нужно? Давайте сначала разберемся с проблемами распределения, потом подпишем контракт. «Не то чтобы они делали, что хотят, и требовали от меня контракт, - Хеле-Малл непреклонна. Она считает, что распределительная коробка не должна находиться у ее дома, а должна быть подальше от домохозяйств. - 36 ампер - это такой сильный ток, что вы сразу почувствуете его воздействие. Это то, что от меня требуется по договору».
Я просто не могу подписать с ними контракт
«Мне также сказали, что я должна переехать из своего дома в дом престарелых. И что мне нужна помощь. Но я сама ни к кому не обращалась и не просила о помощи. Я не хочу уезжать из дома в дом престарелых, пока я могу обходиться подручными средствами», - говорит пожилая женщина. Хеле-Малл благодарна своим добрым соседям, которые помогают ей и приносят продукты из магазина.
В доме есть только печь и духовка, чтобы обеспечить немного тепла в холодное время. Печь дымит и нуждается в ремонте, но человек, который должен был прийти и починить ее, умер. Можно только представить, как темно и тоскливо в доме Хеле-Малл осенью и зимой. Она не жалуется на это, и желает, чтобы перенесли распределительный щит и вернули электричество в дом, не причиняя вреда здоровью.
Elektrilevi: мы можем восстановить связь, когда она позвонит
Кристи Рейланд, менеджер по коммуникациям и маркетингу компании Elektrilevi, говорит, что за прошедшие годы они много общались с г-жой Хеле-Малл. «Помимо Elektrilevi, с ней также общались муниципалитет города Эльва и социальные работники, но и они не смогли убедить госпожу подписать договор, - говорит Рейланд. - Чтобы восстановить подключение к электричеству, ей достаточно позвонить нам и сказать, что она хочет подписать договор о подключении, и тогда мы сможем восстановить подключение. До сих пор она этого не сделала». У Хеле-Малл нет долгов, и поэтому единственное препятствие - ее собственное нежелание подписывать договор.
Как клиенты, не пользующиеся компьютером, могут оплачивать счета за электричество? «Клиенты могут оплачивать свои счета в почтовых отделениях Omniva и отделениях банков», - говорит представитель Elektrilevi.
Герда Кийпли-Хийр, начальник отдела социального обеспечения и здравоохранения муниципалитета Эльва, говорит, что социальные работники муниципалитета на протяжении многих лет поддерживают тесный контакт с г-жой Хеле-Малл. «Со стороны властей нет никаких препятствий для восстановления электроснабжения ее дома, не хватает только ее желания и готовности подписать договор», - утверждает Кийпли-Хийр.