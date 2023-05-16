Пожилая женщина в Эльва три года живет без электричества: в чем причина?

Хеле-Малл, 80-летняя жительница деревни Мыйсанурме волости Эльва, рассказала Elu24 о проблемах, которые не дают ей спокойно жить. Статьи на эту тему появлялись в СМИ в предыдущие годы. В 2013 году газета Õhtuleht писала о том, что жительницу беспокоит распределительная коробка, расположенная рядом с ее садом, которая негативно влияет на ее здоровье. «Эта коробка излучает так много радиации, что я чувствую, как болят мои мышцы», - сказала тогда Хеле-Малл.

Хелле-Малл Фото: Triin Roos, Elu24

Еще раньше женщина переживала из-за близкого расположения распределительной коробки, которая, как ей говорили, может навредить здоровью. Итог: в ее доме нет электричества уже три года. «Они говорят, что мне не нужно электричество, - утверждает Хеле-Малл. - Еще одна проблема заключается в том, что, когда делали пешеходные дорожки, забрали слишком много моей земли. Они распределили землю по своему усмотрению».

Пешеходная дорожка, проходящая вдоль сада Хеле-Малл. Фото: Triin Roos, Elu24

Однако наибольшую озабоченность вызывает отсутствие электричества в доме. Хеле-Малл утверждает, что уже подписала все договоры, дала свое согласие и не хочет больше ничего подписывать. Главная проблема, по ее словам, заключается в том, что распределительный ящик поставили совершенно не в том месте. Она хочет, чтобы распределительную будку перенесли на прежнее место - подальше от ее дома.« У меня глаза начинают болеть и чесаться. То, что распределительный ящик находится так близко от меня, сказывается на моем здоровье», - уверена пожилая женщина.

По словам Хеле-Малл, электропроводка расположена слишком близко к дому. Фото: Triin Roos, Elu24

Также рядом с домом находится вторая электроустановка. Фото: Triin Roos, Elu24