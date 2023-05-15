Срочные советы знакам Зодиака на неделю с 15 по 21 мая: сделайте это, и ваша жизнь изменится

Девы

Вас можно поздравить с завершением ретроградного Меркурия, ведь это ваша главная планета, и она сейчас в хорошем состоянии. Значит, вы будете себя чувствовать лучше как минимум физически. Отслеживайте, что и про кого вы говорите, помните, что все рано или поздно возвращается к нам.

Весы

На этой неделе возможны периоды, когда вам захочется спрятаться от всех, отгородиться и побыть в одиночестве, в том числе и без дел. Разрешайте себе такие состояния, не ругайте себя за них. Философия «булыжника» вполне допустима временами, именно сейчас она может стать для вас спасательным кругом.

Скорпионы

Вы склонны складировать все эмоции внутри себя. Со стороны ваше поведение выглядит так, словно вам все равно, но в действительности внутри вас все бурлит и однажды взрывом может вырваться наружу. Попробуйте работать со своими эмоциями заблаговременно. Почитайте, что такое эмоциональная гигиена, и как ее придерживаться.

Стрельцы

На этой неделе все будет по-вашему, особенно если вы будете больше доверять окружающему пространству. Это не про то, чтобы следовать советам окружающих или жить по их правилам. А про то, чтобы прислушиваться к знакам, приглядываться к происходящему вокруг, планировать максимально гибко, не ожидая, что все пойдет четко по плану.

Козероги

Сложности и препятствия, возникающие перед вами, не появляются с целью затормозить вас или показать, что данный путь неверный. Они возникают для того, чтобы вы стали сильнее, чтобы вы шли вперед. Пусть иногда медленнее, чем планировалось, пусть иногда падая, но в итоге вставая и продолжая свое путешествие под названием «жизнь».

Водолеи

Почитайте про травяные чаи, про их полезные свойства. И приобретите какой-то один или, возможно, даже несколько. Это достойная альтернативой обычному чаю или кофе, которая не только поможет снизить количество потребляемого кофеина, но еще и принесет неоспоримую пользу вашему здоровью.

Рыбы