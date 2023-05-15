Срочные советы знакам Зодиака на неделю с 15 по 21 мая: сделайте это, и ваша жизнь изменится

Полезный гороскоп: рассказываем все тонкости, о которых не надо забывать знакам Зодиака на этой неделе, пишет wday.ru.
Гороскоп срочных советов для всех представителей зодиакального круга составила астролог Джйотиш Анна Русалкина.
Овны
Хочется, чтобы все случалось и получалось само собой, но все же придется приложить усилия и проявить терпение, которого вам порой не достает. Дробите большие задачи на маленькие, не пытайтесь объять необъятное или сделать одновременно все и сразу, тогда у вас все сложится.
Тельцы
Следите за своим питанием и за его качеством. Есть очень простой способ снизить количество потребляемой пищи: покупайте дорогие продукты или готовые блюда в меньшем объеме без ущерба для вашего кошелька, а затем не спеша, с чувством, толком и расстановкой ешьте их, сосредотачиваясь на своих вкусовых ощущениях.
Близнецы
Вы можете встретить любовь или заново влюбиться - старые отношения заиграют новыми красками. Но помните, что все начинается с любви к самим себе. Если вы постоянно недовольны собой и критикуете себя, то как другой человек сможет по достоинству оценить вас?
Раки
У Раков сейчас непростой транзит Кету по дому матери. Возможны два варианта развития событий: отдаление и ухудшение отношений с мамой или, наоборот, сближение и выход отношений на новый уровень. Вполне возможно, что второе произойдет через первое. Если юношеская сепарация с мамой не была пройдена, то это лучший момент, чтобы приступить. Предупреждаем: будет больно.
Львы
Ваше главное светило, Солнце, до 15 июня находится в очень благоприятном для вас положении - в доме удачи. Фортуна сейчас будет вам благоволить, так что не упускайте это время. Это не означает, что вы обязательно выиграете в лотерею, но важные дела и проекты могут идти очень даже неплохо.
Девы
Вас можно поздравить с завершением ретроградного Меркурия, ведь это ваша главная планета, и она сейчас в хорошем состоянии. Значит, вы будете себя чувствовать лучше как минимум физически. Отслеживайте, что и про кого вы говорите, помните, что все рано или поздно возвращается к нам.
Весы
На этой неделе возможны периоды, когда вам захочется спрятаться от всех, отгородиться и побыть в одиночестве, в том числе и без дел. Разрешайте себе такие состояния, не ругайте себя за них. Философия «булыжника» вполне допустима временами, именно сейчас она может стать для вас спасательным кругом.
Скорпионы
Вы склонны складировать все эмоции внутри себя. Со стороны ваше поведение выглядит так, словно вам все равно, но в действительности внутри вас все бурлит и однажды взрывом может вырваться наружу. Попробуйте работать со своими эмоциями заблаговременно. Почитайте, что такое эмоциональная гигиена, и как ее придерживаться.
Стрельцы
На этой неделе все будет по-вашему, особенно если вы будете больше доверять окружающему пространству. Это не про то, чтобы следовать советам окружающих или жить по их правилам. А про то, чтобы прислушиваться к знакам, приглядываться к происходящему вокруг, планировать максимально гибко, не ожидая, что все пойдет четко по плану.
Козероги
Сложности и препятствия, возникающие перед вами, не появляются с целью затормозить вас или показать, что данный путь неверный. Они возникают для того, чтобы вы стали сильнее, чтобы вы шли вперед. Пусть иногда медленнее, чем планировалось, пусть иногда падая, но в итоге вставая и продолжая свое путешествие под названием «жизнь».
Водолеи
Почитайте про травяные чаи, про их полезные свойства. И приобретите какой-то один или, возможно, даже несколько. Это достойная альтернативой обычному чаю или кофе, которая не только поможет снизить количество потребляемого кофеина, но еще и принесет неоспоримую пользу вашему здоровью.
Рыбы
Стоит подумать о том, что является вашим жизненным ресурсом. Что вдохновляет вас и дает энергию? Еда, несомненно, является источником сил и радости, но не она одна. Попробуйте пить воду, когда вам хочется что-то пожевать, распознайте те моменты, когда вы заедаете стресс - сейчас их, кстати, может стать больше.