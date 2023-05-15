Представитель Финляндии на Евровидении-2023 принес извинения за то, что не победил в конкурсе

На своей странице в соцсети он написал: «Еще за 5 минут до выступления был абсолютно уверен в победе. Я не победил. Благодарю и приношу свои извинения».

Комментаторы же отметили, что просить прощения артисту не за что, ведь выступление было потрясающим.