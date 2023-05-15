Представитель Финляндии на Евровидении-2023 принес извинения за то, что не победил в конкурсе

Рэпер Käärijä, представлявший Финляндию на конкурсе Евровидение-2023, попросил прощения у своих поклонников за то, что не победил на конкурсе.
На своей странице в соцсети он написал: «Еще за 5 минут до выступления был абсолютно уверен в победе. Я не победил. Благодарю и приношу свои извинения».
Комментаторы же отметили, что просить прощения артисту не за что, ведь выступление было потрясающим.
Напомним, в финале Евровидение, который состоялся 13 мая, победу одержала шведская певица Loreen, которая уже занимала первое место на конкурсе в 2012 году. Финский рэпер Käärijä занял второе место.
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