На концерт 50 Cent в Риге раскупили все билеты: уже замечены спекулянты

Билеты на концерт в «Арена Рига» 9 октября членам концертного клуба FBI и Positivus можно было приобрести заранее, уже с 10 мая.

50 cent выступит в Риге в рамках тура Teh Final Lap. Тур начнется 21 июля в США и завершится 12 ноября в Великобритании и приурочен к празднованию 20-летия со дня выхода первой записи 50 Cent (наст. имя - Кертис Джексон).

Сегодня утром еще можно было купить два VIP-билета на концерт в Риге по 225 евро каждый, но они уже куплены.

Однако желающие могут зарегистрироваться на сайте продавца билетов, чтобы узнать, когда поступят в продажу дополнительные билеты на концерт 50 Cent в Риге.