Как пела и выглядела Тина Кароль на Евровидении от Украины в 2006 году и 2023-м

Это выступления Тины Кароль на международном песенном конкурсе Евровидение в качестве участницы в 2006 году и в 2023-м – как гостьи. Она исполнила песню Show Me Your Love.

«Трансформация ментального тела, работа над собой, как угодно можно называть… Все ваши сравнения умилили меня. Спасибо за отзывы! Это выступление не о до и после. Это о процессе», – подчеркнула певица.

В 2006 году Тина Кароль вышла на сцену в белом мини-платье и сапогах. В 2023-м – в красном платье с полупрозрачными вставками от украинского дизайнера Ивана Фролова.

В интервью каналу М1 Music Тина Кароль признавалась, что стесняется своего выступления на Евровидении-2006.

«Это был 2006 год. Начало карьеры… Я не то чтобы не люблю это выступление, а стесняюсь. Там такой гротеск! Это мой комплекс неполноценности», – сказала она.

По словам певицы, в 2023 году она решила исполнить ту же песню, чтобы показать ее более современный вариант.