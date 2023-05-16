Как пела и выглядела Тина Кароль на Евровидении от Украины в 2006 году и 2023-м

Украинская певица, финалистка Евровидения-2006 Тина Кароль 13 мая разместила в Instagram видео, в котором показала архивное видео 2006 года и свежее – 2023-го, пишет Гордон.
Это выступления Тины Кароль на международном песенном конкурсе Евровидение в качестве участницы в 2006 году и в 2023-м – как гостьи. Она исполнила песню Show Me Your Love.
«Трансформация ментального тела, работа над собой, как угодно можно называть… Все ваши сравнения умилили меня. Спасибо за отзывы! Это выступление не о до и после. Это о процессе», – подчеркнула певица.
В 2006 году Тина Кароль вышла на сцену в белом мини-платье и сапогах. В 2023-м – в красном платье с полупрозрачными вставками от украинского дизайнера Ивана Фролова.
В интервью каналу М1 Music Тина Кароль признавалась, что стесняется своего выступления на Евровидении-2006.
«Это был 2006 год. Начало карьеры… Я не то чтобы не люблю это выступление, а стесняюсь. Там такой гротеск! Это мой комплекс неполноценности», – сказала она.
По словам певицы, в 2023 году она решила исполнить ту же песню, чтобы показать ее более современный вариант.
Тина Кароль на Евровидении-2006 заняла седьмое место. Песню Show Me Your Love написали Михаил Некрасов и Тина Кароль, автор слов – Павел Шилько (DJ Паша). Эта композиция вошла в одноименный альбом певицы 2006 года.