ЭДГАР ГЕРГЕЛЬ ⟩ Что это было? Звездная болезнь, личная боль Алики Миловой или указания свыше?

Чем отличается артист, которого выбрал народ Эстонии представлять свою страну на Евровидении, от любого другого? Должны ли у него быть обязанности, в первую очередь перед поклонниками, которые за него же и голосовали, или только права? Может ли звезда такого уровня избегать общения со СМИ по личным причинам? Давайте разберем поведение Алики Миловой после победы в Eesti Laul 2023 и во время ее поездки в Ливерпуль.
Мы познакомились с Аликой еще до начала полуфиналов эстонского нацотбора на Евровидение - Eesti Laul 2023, артистка без долгих раздумий и с большим удовольствием посетила наш выпуск Limon LIVE, обещала в случае прохождения в финал подарить билеты в первый ряд. Но после успеха в шоу Eesti Laul мы не увидели ни билетов, ни Алики. Не думаю, что на фоне успеха у артистки началась звездная болезнь, она довольно строго относится к себе и тому, что делает.
Моя коллега из редакции портала Limon.ee после новости о том, что народ Эстонии решил отправить на Евровидение Алику Милову, несколько месяцев подряд просила певицу прийти к нам на интервью, но получала только отговорки и сообщения о невероятной занятости. В итоге было записано эксклюзивное интервью с матерью Алики - Екатериной. Общение получилось очень искренним и доверительным. Цитаты матери вмиг разлетелись по другим СМИ.
Личная боль или невероятная занятость?
Так что же произошло с настроением Алики? Почему она так мало общалась со СМИ? Об этом писал в том числе и журнал Kroonika, которому не удалось получить у певицы интервью в день финала Евровидения, непосредственно перед выступлением. Журналисты сказали, что артисты прошлых лет были более сговорчивыми. Желание прессы достучаться до артиста перед выходом на большую сцену Евровидения - вполне оправданно. Ведь журналисты служат своему читателю, а этот читатель, тоже делал свой выбор, голосуя за Алику. Но, может, есть причина такого поведения?
Когда началась война в Украине, местные СМИ накинулись на известную певицу Анне Вески, которая никак не высказывала свою позицию по этому вопросу. Но мало кто знал, что на самом деле творится в жизни легендарной артистки. Ее муж тяжело болел и вскоре его не стало. В такой тяжелый момент Анне не могла думать о чем-то другом.
Как удалось выяснить порталу Limon.ee, в семье Алики незадолго до Евровидения произошло большое горе. Она потеряла обеих бабушек. Такое печальное событие, безусловно, оказало влияние на артистку, но не сломило. Алика достойно выступила и заняла восьмое место. Не слишком активное общение с прессой тоже не усугубило положение, а даже улучшило. Букмекеры предсказывали нашей певице только 20-е место. Но худшие опасения не оправдались. Быть может, экономя силы, и не растрачивая энергию на СМИ, Алика смогла лучше подготовиться к выступлению в финале.
Кто платит, тот и музыку заказывает!
Во время Евровидения коммерческие СМИ, безусловно, находятся в проигрышном положении. Национальный отбор организует общественно-правовая телерадиовещательная корпорация ERR, которая также несет все расходы в связи с поездкой артиста от Эстонии на конкурс Евровидение. В этом году мы могли заметить, что все издания ERR имели явное преимущество как при получении аккредитаций на Евровидение, так и при общении с Аликой. Она неоднократно после победы в Eesti Laul давала интервью журналистам телеканала ETV+, ведущим «Радио 4», которое тоже является частью общественно-правовой организации.
Возможно, Алике давались какие-то указания по поводу ее интервью, и она сама не могла принимать подобных решений самостоятельно.
СМИ - друг, а не враг
Не всегда на Евровидении молчание - это золото. Большинство артистов едут туда за славой, бесконечными интервью, встречами с поклонниками и сумасшедшими поступками. Не всегда нужно молчать о боли, которую ты переживаешь перед Евровидением. Очень часто успеха добиваются именно те артисты, которые не стесняются откровенно говорить обо всем с журналистами.
Чем больше ты раскроешься перед прессой, чем больше дашь интервью, тем больше шансов, что тебя заметят еврофанаты. Грех этим не воспользоваться на Евровидении. Некоторым артистам удавалось достичь успеха на конкурсе благодаря журналистам.
Вспомним успех португальского певца Сальвадора Собрала, который победил на Евровидении в 2017 году. Только во время конкурса стало известно, что его ждет операция на сердце. Это вызвало у зрителей конкурса чувство сострадания. Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс из Нидерландов сообщил о нетрадиционной ориентации именно на конкурсе, чем привлек внимание СМИ. О пережитой боли рассказала фанатам Евровидения в 2014 году Кончита, которая победила и спустя почти десять лет всё еще остается на плаву. Очень многие победы в разные годы были на фоне каких-то важных событий и заявлений.
Топовые артисты этого года тоже доказали на собственном примере, что чем больше о них пишет пресса, тем более популярными они становятся. Loreen из Швеции, например, охотно общалась с прессой и фанатами в день финала. В итоге артистка заняла первое место. Финский рэпер Käärijä тоже давал интервью в день финала, в итоге заняв второе место.
Продуманное общение с прессой - это один из ключевых факторов успеха на Евровидении. И артисты не должны это недооценивать. СМИ - проводник между артистом и читателями, слушателями и зрителями. И именно средства массовой информации делают из человека звезду, а не наоборот.