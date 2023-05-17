ЭДГАР ГЕРГЕЛЬ ⟩ Что это было? Звездная болезнь, личная боль Алики Миловой или указания свыше?

Мы познакомились с Аликой еще до начала полуфиналов эстонского нацотбора на Евровидение - Eesti Laul 2023, артистка без долгих раздумий и с большим удовольствием посетила наш выпуск Limon LIVE, обещала в случае прохождения в финал подарить билеты в первый ряд. Но после успеха в шоу Eesti Laul мы не увидели ни билетов, ни Алики. Не думаю, что на фоне успеха у артистки началась звездная болезнь, она довольно строго относится к себе и тому, что делает.

Алика Милова на шоу Limon LIVE до прохождения в финал Eesti Laul Фото: Taavi Sepp

Моя коллега из редакции портала Limon.ee после новости о том, что народ Эстонии решил отправить на Евровидение Алику Милову, несколько месяцев подряд просила певицу прийти к нам на интервью, но получала только отговорки и сообщения о невероятной занятости. В итоге было записано эксклюзивное интервью с матерью Алики - Екатериной. Общение получилось очень искренним и доверительным. Цитаты матери вмиг разлетелись по другим СМИ.

Личная боль или невероятная занятость?