Энрике Иглесиас сообщил об опасном заболевании и отменил концерт за несколько часов до начала

Он опубликовал пост, в котором рассказал, что серьезно заболел, поэтому на сцену выйти никак не сможет. Врачи запретили ему это делать, настаивая на полном покое.

«Мое выступление сегодняшним вечером в Мексике пришлось отменить. У меня диагностировали пневмонию, врачи настаивают на полном покое, мне запретили перелеты. Мне невероятно жаль отменять свои шоу в стране, которая так много значит для меня», - пишет Иглесиас.