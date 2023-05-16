Энрике Иглесиас сообщил об опасном заболевании и отменил концерт за несколько часов до начала

Певец Энрике Иглесиас не на шутку расстроил и обеспокоил своих поклонников. За несколько часов до начала концерта в Мексике артист отменил свое выступление. Причину такого решения Энрике объяснил в Instagram, пишет Супер.
Он опубликовал пост, в котором рассказал, что серьезно заболел, поэтому на сцену выйти никак не сможет. Врачи запретили ему это делать, настаивая на полном покое.
«Мое выступление сегодняшним вечером в Мексике пришлось отменить. У меня диагностировали пневмонию, врачи настаивают на полном покое, мне запретили перелеты. Мне невероятно жаль отменять свои шоу в стране, которая так много значит для меня», - пишет Иглесиас.
Напомним, в 2020 году у Энрике Иглисаса и российской теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок. Дочь звезды назвали Мэри. В 2017 году у пары родились двойняшки Николас и Люси.