11-летняя девочка на пароме Tallink захотела фото с кумиром: события приняли ужасающий оборот

11-летняя девочка и певица отошли немного от людей по длинному коридору. Они стояли друг к другу, прижавшись щека к щеке. Мать девочки едва успела сделать один снимок, как их прервала пассажирка парома, которая выглядела очень растерянной. Женщина искала свою сестру и спрашивала, кто ее ударил, сообщает Ilta-Sanomat.

Затем незнакомка неожиданно ударила девочку в левый глаз. Поскольку малышка и Сини Ясемин в это время позировали вместе, певица также получила удар по лицу.

По словам девочки, после удара перед ее глазами на мгновение потемнело, и она потеряла равновесие. Ее глаз распух, но холодная примочка помогла облегчить дискомфорт. Глазница певицы также распухла, и у нее образовался синяк.

Охранники поспешили на место происшествия, задержали нападавшую и спешно увели ее. Помимо физической, инцидент нанес девочке психологическую травму такой степени, что она стала тревожной. Ребенок еще долгое время продолжал видеть кошмары во сне.

На прошлой неделе суд обязал 25-летнюю жительницу Финляндии, обвиняемую в нападении на пароме, выплатить девочке компенсацию в 500 евро за причиненные физические и психологические увечья.