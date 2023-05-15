Налоговая арестовала счета Модного дома Валентина Юдашкина

Как оказалось, детище Юдашкина задолжало налоговой РФ миллионы рублей. «По нашей информации, компания Валентина Абрамовича не отчиталась за весь 2022 год. Поэтому налоговики подготовили все необходимое, наведались в Дом моды и арестовали счета компании», - рассказал источник.

Представители Модного дома пока не комментируют данную информацию.

Напомним, новость о смерти 59-летнего Валентина Абрамовича появилась 2 мая. Причиной трагедии стал рак почки: в последнее время дизайнер проходил лечение, был обеспечен дорогостоящими препаратами, но все старания врачей не увенчались успехом.