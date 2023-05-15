«Пожертвовала талантом, чтобы привезти меня в Америку». 47-летняя Йовович показала, как сейчас выглядит ее 72-летняя мать

В еще одном посте, посвященном матери, 47-летняя Йовович призналась, что благодарна матери за то, что та, пожертвовав своим талантом, вывезла ее в США.

«Всегда такая сильная, женщина, которая сделала меня такой, какая я есть сегодня. Такая жесткая и трудолюбивая женщина, она научила меня ценить семью и помогла понять, какой мамой я хочу стать. Она пожертвовала одним из самых потрясающих талантов своего поколения, чтобы привезти меня в Америку, за что я всегда буду благодарна», – написала актриса о своей матери.

Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.

Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма «Пятый элемент» французского режиссера Люка Бессона.