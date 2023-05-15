Эротический гороскоп: соблазняем по знаку Зодиака

Согласно астрологии каждое зодиакальное созвездие «отвечает» за определенную часть тела, пишет Woman. Почему бы не попробовать соблазнить мужчину, используя не только «Карту эрогенных зон»?

Овен

Овны обожают драйв и страстный секс с элементами сопротивления. Поэтому, как правило, лучший секс в их жизни - тот, что случается после бурных ссор с партнером. Во «взвинченном» состоянии Овны становятся особенно чувственными.

Эрогенные зоны - уши и голова. Они «тают» от нежных прикосновений к мочкам ушей и глупостей, которые им шепчут на ушко. Не менее возбуждающе действует на них и легкий массаж затылочной части головы. Кроме того, Овнов можно назвать настоящими «экспертами по поцелуям», они отдают предпочтение глубоким, настойчивым поцелуям, от которых сами же и теряют голову, порой сильно сокращая время, отведенное на любовную прелюдию.

Телец

Чувственные Тельцы обладают замечательной способностью «растягивать» удовольствие. Спешка для них - это убийца эротики, потому лучший партнер для Тельца - тот, кто умеет запасаться терпением.

Эрогенные зоны - это нос и губы, которые чутко реагируют на легчайшие прикосновения. Но, если Телец настроился на эротическую волну, то практически все его тело превращается в одну большую эрогенную зону. Тельцы обожают массаж, особенно, если речь идет об эротическом массаже с аромамаслами. Начинать его лучше всего с основания шеи.

Близнецы